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أهلي جدة في نزهه كروية أمام استقلال الإيراني بـ دوري أبطال آسيا

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يستعد فريق الأهلي السعودي، لمواجهة الاستقلال الإيراني، اليوم الأربعاء، في تمام الخامسة مساءً، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الشرطة العراقي برصيد 5 نقاط، ثم استقلال طهران  بنقطتين، فيما انسحب الوحدة الإماراتي من البطولة بعد تعرض لاعبيه لفيروس وألغيت نتائجه.

وضمن أهلي جدة التأهل إلى دور ثمن نهائي البطولة الآسيوية.

وكانت نتائج الفحوصات التي أجراها لاعبو الأهلي السعودي، قد اثبتت سلامتهم جميعًا من فيروس كورونا.

ومنح الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب فريق الأهلي، عدد من اللاعبين البدلاء الفرصة للمشاركة في مواجهة الاستقلال الإيراني من أجل إراحة بعض العناصر الأساسية، مشيرًا إلى أن الفريق يواجه العديد من التحديات، ولا بد من أن يكون جميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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