مش مبسوط ولا مرتاح.. كواليس جلسة الخطيب مع فايلر

كشف الإعلامى أحمد شوبير، تفاصيل جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وحقيقة عدم ارتياحه داخل أسوار القلعة الحمراء.
وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي على إذاعة "أون سبورت"، أن الخطيب عقد جلسة أمس، مع فايلر، لوضع النقط على الحروف، خاصة بعدما شعر رئيس الأهلي بـ ازدياد حالة من القلق والتوتر لدى السويسري على نجله وزوجته لتواجدهما بعيدًا عنه، بسبب ظروف جائحة كورونا.
وتابع شوبير، أن الخطيب تحدث مع فايلر لوضع النقاط على الحروف، خاصة قبل نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف: "الخطيب قال لفايلر مالك زعلان ليه، إحنا شايلينك على كفوف الراحة، قال له دي حقيقة بس أنا مش مرتاح ومش مبسوط، رد الخطيب قال له إحنا عايزينك تكمل معانا وفي الأخر القرار قرارك، سنتقبل الأمر وليس لدينا أى أزمة".
واشار شوبير في حديثه، إلى أن محمود الخطيب، ينتظر قرار فايلر النهائي.
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