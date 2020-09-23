مناورة فايلر .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام إف سي مصر

يحل فريق الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره نادي إف سي مصر، اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري الممتاز للمرة ال 42 في تاريخه، بعد هزيمة غريمه التقليدي الزمالك الجولة الماضية أمام أسوان بهدف دون رد.

ويتطلع الأهلي أمام نادي مصر لإيقاف نزيف نقاطه، بعد أن تعادل سلبيا في آخر مباراتين ضد الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، على الترتيب.

في المقابل، يأمل نادي إف سي مصر الذي ينافس على الهبوط، في تحقيق مفاجأة الفوز على بطل الدوري أو الخروج بنقطة ثمينة لتحسين موقفه في جدول الترتيب.

واستقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بشكل كبير على ملامح تشكيل المارد الأحمر. وينوي فايلر منح الفرصة لعدد من البدلاء، بعد حسم لقب المسابقة بشكل رسمي، وذلك استعدادا لاستئناف دوري أبطال إفريقيا. ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد. الوسط: أليو ديانج - أحمد فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان. الهجوم : محمود كهربا - مروان محسن.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 73 نقطة، من 28 مباراة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة.