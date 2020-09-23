خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة الجونة بالدوري

يأتي هذا خلال مباراة الجونة المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتماثل الأول للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في الظهر.
في حين انتهى إيقاف حازم إمام بعدما غاب عن لقاء طنطا بسبب حصوله على الانذار الثالث في مباراة أسوان.
ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا على ملعب النادي استعدادا للقاء الجونة المقرر له باستاد القاهرة.
وهذا بعد حصول اللاعبين على راحة اليوم بعد الفوز على طنطا بثلاثية مقابل هدف.
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