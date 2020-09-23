نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ينتقم من بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاول نادي برشلونة الإسباني رد الثمانية التي تلقاها من بايرن ميونيخ الألماني بشكل غير مباشر خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما كان قد خسر 8-2 في دوري أبطال أوروبا.

كشفت قناة "TV3" الإسبانية عن تفوق برشلونة في اللحظات الحاسمة على بايرن ميونيخ لضم سيرجينو ديست من صفوف أياكس أمستردام الهولندي.

وأشارت إلى أن الصفقة بـ20 مليون يورو، بجانب 5 ملايين كإضافات، في انتظار إعلان حسمها رسميًا رغم أنها كانت أقرب إلى بايرن ميونيخ.

ويبلغ الأمريكي ديست من العمر 19 عامًا فقط، كما يقدم مستويات رائعة مع فريقه، أياكس أمستردام الهولندي الذي يوافق على بيعه.