وسائل اعلام اسبانية: اصابة أحد لاعبي ريال مدريد بفيروس كورونا

أكدت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إصابة جوهرة نادي ريال مدريد لكرة القدم، النرويجي، مارتن أوديغارد، بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفتي "ماركا" و"آس"، فإن أوديغارد خضع لاختبار الكشف عن كورونا بعد مباراة الفريق الملكي الأخيرة ضد ريال سوسييداد، وجاءت نتيجته إيجابية (أي مصاب).

وسيبقى أوديغارد، العائد هذا الموسم إلى صفوف ريال مدريد بعدما قضى الموسم الماضي معارا لنادي ريال سوسييداد، سيبقى في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام، ولن ينضم مجددا إلى الفريق الملكي قبل الخضوع لفحص آخر تكون نتيجته سلبية.



وكان ريال مدريد، استهل حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة الدوري الإسباني، يوم الأحد الماضي، بمواجهة مضيفه ريال سوسييداد، وانتهت مباراتهما بالتعادل السلبي.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية