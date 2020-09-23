انتماءات بعض مشجعي كرة القدم وآراء الجماهير حول اللاعبين.. فيديو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن موعد انطلاق موسم الانتقالات الصيفية في الدوري المصري في الفترة من 29 يوليو الماضي وحتى 20 أكتوبر المقبل، بينما ستكون فترة الانتقالات الثانية الشتوية مطلع يناير القادم وحتى نهايته.

لذلك رصدت عدسة دوت الخليج انتماءات بعض مشجعي كرة القدم ووجهت لهم سؤالا بعنوان " من اللاعب الذي تتمنى رؤيته في فريقك المفضل من الفريق المنافس والعكس، ومن اللاعب الذي تتمنى رؤيته في فريقك بشكل عام".

في البداية عبر شريف عادل عن انتماءه الشديد للنادي الاهلي وانه يرفض توجه أي من لاعبي الفريق الى الفريق المنافس وايضا يرفض انتقال لاعبي الفريق المنافس الى النادي الاهلي.

وقال مازن عز انه بالرغم انه أهلاوي إلا انه يريد انا يرى اللاعب صالح جمعه في فريق نادي الزمالك وأتمنى ان ينتقل اللاعب مصطفى فتحي من فريق الزمالك الى الأهلي لعدم وجود جناح أيسر للأهلي.

وأضاف ياسر عمر الى ان فريق النادي الاهلي فريق متكامل لا يحتاج الى لاعبين من الفريق المنافس فالأهلي بطل الدوري ومعظم لاعبيه أداءهم جيد جدا ، وعلى العكس ارى نادي الزمالك يحتاج الى صانع ألعاب ماهر لرفع مستوى أداء الفريق.

وأكد عصام حماد على ان الأندية المصرية وخاصة النادي الأهلي لا يحتاج إلى لاعبين من الفرق المنافسة ولكنهم بحاجه الى اعطاء فرص لناشئين النادي حتى يثبتوا أنفسهم وبالطبع سيكون لهم ولاء وانتماء الى فريقهم اكثر من اي لاعب خارجي.