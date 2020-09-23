مؤسسة مجدي يعقوب تطلق ماراثونا افتراضيا احتفالا باليوم العالمي للقلب

تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للقلب في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، والسعي إلى توفير حياة صحية لمرضى القلب والأوعية الدموية، أعلنت مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب عن إطلاق ماراثون افتراضي تحت اسم "Virtual Heart Run" في الفترة من 25 حتى 29 من سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع Cairo Runners. ينقسم الماراثون إلى ثلاثة مسافات مختلفة تشمل 10 كم، و21 كم، و42 كم، كما سيتم التبرع بثمن التذاكر المخصصة لكل سباق والتي تبدأ من 200 جنيه مصري، لصالح مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب لإنقاذ المزيد من مرضى القلب، والمساهمة في بناء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة.

يستطيع المشاركون في الماراثون تقسيم المسافة على مدار أيام السباق أو إنهائها في يوم واحد، ثم تسجيلها في The Heart Run على تطبيق Strava. علاوة على ذلك، يحصل كل متسابق فائز على ميدالية بالمسافة التي اجتازها بعد تسجيل المسافة المطلوبة من خلال التطبيق، وذلك بالتعاون مع شركتي Edita، وDHL والبنك التجارى الدولى.

يعد هذا الماراثون فرصة كبيرة لتشجيع الأفراد على تبني نمط حياة صحي وممارسة الأنشطة الرياضية، وفي نفس الوقت مساندة ودعم مرضى القلب من خلال مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، والتي من دورها تعمل على توفير الرعاية والعلاج على أفضل المستويات العالمية بشكل مجاني لكل طفل أو بالغ مريض بالقلب، وإعطائهم فرصة جديدة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون آلام.

من خلال تلك المبادرة، يساهم المتسابق في أعمال المؤسسة المتمثلة في علاج ما يقرب من 40000 مريض خارجي سنويًا، منهم 60% من الأطفال بمركز أسوان للقلب. وجدير بالذكر انه من خلال بناء مركز مجدي يعقوب العالمي الجديد للقلب في القاهرة سيتم توفير 300 سرير مقسمة كالآتي، 120 سرير لوحدة العناية المركزة، بالإضافة إلى 180 سرير للمرضى المقيمين. سيحتوي المركز الجديد على 35 عيادة خارجية لخدمة 120000 مريض سنويًا، كما ستتمكن المؤسسة من خلال المركز الجديد من إجراء 12000 عملية لأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يمثل دافع كبير للأفراد للمشاركة في المارثون والتبرع بشكل غير مباشر للمؤسسة، لإنقاذ المزيد من القلوب.