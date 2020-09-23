ويختتم اليوم، الأربعاء، فريق الكرة بسموحة استعداداته الفنية لمواجهة وادى دجلة ، حيث يبحث "الموج الأزرق" على تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة الشرسة على تحقيق مركز متقدم بجدول الدورى العام فى ظل تراجع نتائج المنافسين له، لاسيما وإن سموحة يرغب بشدة فى إنهاء هذا الدورى وهو فى مركز متقدم بجدول البطولة .
وعقب انتهاء التدريب سيعلن أحمد سامى المدير الفني للفريق قائمة سموحة التى ستسافر إلى القاهرة للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من بتروسبورت استعدادًا للمواجهة الصعبة مع وادى دجلة.
وكان الجهاز الفنى قد شاهد مع لاعبيه مباريات دجلة الأخيرة فى الدورى من اجل الوقوف على نقاط الضعف والقوة فى فريق "الغزلان" والذى سيقاتل من أجل حصد المباراة الثلاثة.
ونجح أحمد سامى منذ توليه المسئولية فى تحقيق الفوز بمباراتين وتعادل فى أخرى وحقق فريقه معدل تهديفي عال حيث سجل 7 أهداف فى المباريات الثلاث.
ويحتل سموحة المركز الـ53 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض الفريق السكندرى 28 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى15 أخرى، وتلقى الهزيمة فى 5 مباريات، وسجل لاعبو المصرى 37 هدفًا، واستقبلت شباكهم 31 آخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. والفريق يدخل معسكرا مغلقا الليلة قبل مواجهة دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.