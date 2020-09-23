مدرب الهلال السعودي: سنقاتل للتتويج الآسيوي رغم الصعوبات

أكد الروماني رازفان لوشسيكو، مدرب الهلال السعودي، رغبته في قيادة فريقه للفوز بدوري أبطال آسيا، للعام الثاني على التوالي، رغم الظروف الصعبة، في ظل إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا.
وقال لوشيسكو، خلال تصريحات لشبكة (Pro Sport) الرومانية، إن الفريق يعاني بشدة بسبب كثرة الإصابات بالفيروس، خلال خوضه المنافسات القارية في قطر.
وأضاف مدرب الهلال السعودي: "لا أعرف ماذا أقول، لكن هناك 30 حالة مصابة".
وتابع: "لدينا الرغبة في الفوز بدوري أبطال آسيا، وتحقيق حلم الجماهير.. سنقاتل حتى النهاية، بعض النظر عن الظروف الصعبة التي نواجهها".
وأردف مدرب الهلال السعودي: "في هذه الأوضاع الاستثنائية، كل يوم هو مغامرة جديدة بالنسبة لنا.. وأنا أثق بالشباب، فهم يحاولون القتال من أجل الفريق في هذه الظروف، رغم عدم امتلاكهم للخبرة الدولية".
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