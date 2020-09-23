ينظم الاتحاد المصرى للخماسى الحديث بطولة كأس مصر للكبار (الخماسى الكامل) والتى سوف يطبق بها التعديلات الجديدة والمقترحة من الاتحاد الدولي للعبة بالنظام الجديد وذلك على ملاعب نادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس خلال يومى الجمعة والسبت 25 و 26 سبتمبر الجارى .
يذكر أن الإتحاد الدولى أجرى تجارب بدولة المجر بالتعديلات الجديدة في مطلع الشهر الجارى ، جاء إختيار الإتحاد الدولى لمصر لإجراء التجارب الثانية لما لسمعة مصر الطيبة فى تنظيم البطولات ، وتوفير الخبرات الفنية والإمكانات المطلوبة لتطبيق النظام الجديد ، ليتم إقرارها من الاتحاد الدولي واللجنة الأوليمبية الدولية لتطبيق بأوليمبياد 2024 .
هذا وتعد البطولة هي الثانية بعد فترة توقف النشاط المحلي للخماسى الحديث بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ، حيث سيشارك فى البطولة أكثر من 100 لاعب ولاعبة كبار فقط (خماسي حديث كامل) يمثلون 14 نادى هم : الشمس ، مدينة نصر ، طلائع الجيش ، اتحاد الشرطة الرياضى ، المؤسسة العسكرية بالهايكستب ، النصر ، 6 اكتوبر ، البنك الأهلى ، الجزيرة ، الرحاب ، مدينتى ، سموحة ، سبورتنج كاسل ، الأوليمبى .
وقد شكل الإتحاد الدولى وفد من أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للعبة لحضور البطولة والإشراف على تطبيق التعديلات الجديدة والتى من أهدافها تقليص الزمن الإجمالي للعبة ليتوافق مع البث التلفزيوني حتى يتسنى لوسائل الإعلام المختلفة نقل فعاليات البطولة والتي كانت من الصعب من قبل نقل جميع المسابقات .
وعلى الجانب الآخر سوف يتفقد الوفد الدولى ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالأسكندرية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، والتى من المقرر إقامة بطولة العالم للشباب (تحت 17 و 19 سنة) وبطولة العالم للناشئين (تحت 21 سنة) على ملاعبها فى مطلع شهر فبراير 2021 القادم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور وفد من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.. تنظيم بطولة كأس مصر بالتعديلات الجديدة للعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.