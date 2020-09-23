بحضور وفد من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.. تنظيم بطولة كأس مصر ‏بالتعديلات الجديدة للعبة

ينظم الاتحاد المصرى للخماسى الحديث بطولة كأس مصر للكبار (الخماسى الكامل) ‏والتى سوف يطبق بها التعديلات الجديدة والمقترحة من الاتحاد الدولي للعبة بالنظام ‏الجديد وذلك على ملاعب نادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس خلال يومى الجمعة والسبت ‏‏25 و 26 سبتمبر الجارى .‏

يذكر أن الإتحاد الدولى أجرى تجارب بدولة المجر بالتعديلات الجديدة في مطلع الشهر ‏الجارى ، جاء إختيار الإتحاد الدولى لمصر لإجراء التجارب الثانية لما لسمعة مصر ‏الطيبة فى تنظيم البطولات ، وتوفير الخبرات الفنية والإمكانات المطلوبة لتطبيق ‏النظام الجديد ، ليتم إقرارها من الاتحاد الدولي واللجنة الأوليمبية الدولية لتطبيق ‏بأوليمبياد 2024 .‏

هذا وتعد البطولة هي الثانية بعد فترة توقف النشاط المحلي للخماسى الحديث بسبب ‏أزمة فيروس كورونا المستجد ، حيث سيشارك فى البطولة أكثر من 100 لاعب ‏ولاعبة كبار فقط (خماسي حديث كامل) يمثلون 14 نادى هم : الشمس ، مدينة نصر ‏، طلائع الجيش ، اتحاد الشرطة الرياضى ، المؤسسة العسكرية بالهايكستب ، النصر ‏، 6 اكتوبر ، البنك الأهلى ، الجزيرة ، الرحاب ، مدينتى ، سموحة ، سبورتنج كاسل ، ‏الأوليمبى .‏

وقد شكل الإتحاد الدولى وفد من أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للعبة لحضور ‏البطولة والإشراف على تطبيق التعديلات الجديدة والتى من أهدافها تقليص الزمن ‏الإجمالي للعبة ليتوافق مع البث التلفزيوني حتى يتسنى لوسائل الإعلام المختلفة نقل ‏فعاليات البطولة والتي كانت من الصعب من قبل نقل جميع المسابقات .‏

وعلى الجانب الآخر سوف يتفقد الوفد الدولى ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم ‏والتكنولوجيا والنقل البحرى بالأسكندرية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار ، والتى ‏من المقرر إقامة بطولة العالم للشباب (تحت 17 و 19 سنة) وبطولة العالم للناشئين ‏‏(تحت 21 سنة) على ملاعبها فى مطلع شهر فبراير 2021 القادم