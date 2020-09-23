نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يتخذ هذا القرار بعد مواجهة مصر في المقال التالي
واستقر الجهاز الفني، على استمرار تدريبات الفريق غدًا الخميس استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام.
ويأتي قرار المدير الفني في عدم منح أي راحة سلبية من التدريبات، نظرًا لضيق الوقت قبل مواجهة طنطا السبت المقبل بالمسابقة.
وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تقديم مباراة الأهلي مع طنطا، ضمن الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز 24 ساعة، لتقام في الثامنة مساء السبت، كما تم نقل المباراة إلى ملعب «الأهلي we» بدلا من استاد غزل المحلة، لعدم حصول استاد غزل المحلة على ترخيص تقنية الفيديو حتى الآن.
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