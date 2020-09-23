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فايلر يتخذ هذا القرار بعد مواجهة مصر

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أحمد جودة - القاهرة - اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، قرار فوري سيتم تنفيذه عقب مواجهة مصر بالدوري العام.

واستقر الجهاز الفني، على استمرار تدريبات الفريق غدًا الخميس استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها السبت المقبل على استاد الأهلي we السلام.

ويأتي قرار المدير الفني في عدم منح أي راحة سلبية من التدريبات، نظرًا لضيق الوقت قبل مواجهة طنطا السبت المقبل بالمسابقة.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت تقديم مباراة الأهلي مع طنطا، ضمن الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز 24 ساعة، لتقام في الثامنة مساء السبت، كما تم نقل المباراة إلى ملعب «الأهلي we» بدلا من استاد غزل المحلة، لعدم حصول استاد غزل المحلة على ترخيص تقنية الفيديو حتى الآن.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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