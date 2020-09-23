والتقطت الكاميرات، لويس سواريز أثناء خروجه من المدينة الرياضية صباح اليوم، بالدموع، بعد أن ودع زملاءه في برشلونة.
وبات سواريز قريبًا جدًا من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، بعد أن توصل برشلونة والأتليتي، لاتفاق مبدئي، في الساعات الماضية، بشأن انتقاله إلى الروخيبلانكوس.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد سواريز مع برشلونة في الصيف المقبل، لكنه قد يرحل هذ الصيف، لعدم حاج الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق إليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سواريز يغادر برشلونة بالدموع.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.