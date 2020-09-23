نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائمة النهائية لجائزة افضل مدرب في اوروبا 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أسماء الثلاثة مدربين المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدير فني في القارة العجوز عن الموسم المُنصرم 2019 / 2020. يأتي ذلك قبل أسبوع واحد فقط عن الحفل الذي سيقام يوم الأول من شهر أكتوبر المقبل في العاصمة السويسرية نيون للإعلان عن الفائزين. كما سيشهد حفل الاتحاد الأوروبي القادم إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2020-2021. وجاءت القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة ألمانية بإمتياز بوجود هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونخ الحاصل مع البافاري على الثلاثية التاريخية. جوليان ناجيلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني والذي قاد فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. فيما وقع الإختيار الثالث على يورجن كلوب المدير الفني للريدز ليفربول الذي قاد رفقاء صلاح للحصول على لقب البريميرليج الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عام.

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