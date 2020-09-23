نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. كشف حساب الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي 2019 / 2020.

وضمت القائمة الألماني مانويل نوير حارس مرمى العملاق البافاري وزميله في الفريق الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وكان ثالث الأسماء المتواجدة النجم البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي.

جاء تواجد الثلاثي بسبب تألقهم الكبير واللافت في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي حسمها العملاق البافاري على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام التي سجلها الثلاثي المرشح للحصول على الجائزة.

الألماني مانويل نوير

لعب دور كبير في فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أن شارك في 51 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 22 لقاء فيما إستقبلت شباكه 49 هدفاً.

البولندي روبيرت ليفاندوفسكي

قاد البافاري للحصول على الثلاثية التاريخية وكان من ابرز اللاعبين في تشكيلة هانز فليك حيث شارك في 47 لقاء سجل خلالهم 55 هدف فيما صنع لزملائه 10 أهداف آخرين كما توج بلقب هداف البوندسليجا برصيد 34 هدفاً.

البلجيكي كيفين دي بروين

نجح في الحصول رفقة مانشستر سيتي على لقب كأس الرابطة الإنجليزية ووصل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ونجح في تسجيل 16 هدفاً وصناعة 23 آخرين خلال 48 مباراة خاضها مع السيتزينز في جميع المسابقات.