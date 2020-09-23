نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل إنطلاق الجولة الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 26 سبتمبر بأول أربع مباريات من الجولة. ويتصدر نادي ليفربول حاليا جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط من أصل مباراتين خاضهم حتى الآن في بطولة الدوري. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز: 1- ليفربول 6 نقاط 2- إيفرتون 6 نقاط 3- أرسنال 6 نقاط 4- ليستر سيتي 6 نقاط 5- كريستال بالاس 6 نقاط 6- توتنهام 3 نقاط 7- مانشستر سيتي 3 نقاط 8- برايتون 3 نقاط 9- أستون فيلا نقاط 10- ليدز يونايتد 3 نقاط 11- تشيلسي 3 نقاط 12- ولفرهامبتون 3 نقاط 13- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط 14- بيرنلي 0 نقاط 15- مانشستر يونايتد 0 نقاط 16- وست هام 0 نقاط 17- شيفيلد يونايتد 0 نقاط 18- فولهام 0 نقاط 19- ساوثهامبتون 0 نقاط 20- وست بروميتش 0 نقاط

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