محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن نادي مصر المقاصة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن نادي مصر المقاصة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محمد إبراهيم طلب الرحيل رسميا عن نادي مصر المقاصة.
وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" إبراهيم تلقى عروضا من الأهلي وبيراميدز، بالإضافة لقيامه بتفويض بعض الوكلاء لتسويقه خارجيا".
وأضاف:" السيناريو الأقرب هو انتقال اللاعب للنادي الأهلي، كما كان يخطط في الفترة السابقة، ولن يعود لنادي الزمالك".
وواصل:" من الممكن أن ينتقل محمد إبراهيم إلى بيراميدز بعد تولي ايهاب جلال".
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