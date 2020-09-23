نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن نادي مصر المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محمد إبراهيم طلب الرحيل رسميا عن نادي مصر المقاصة.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" إبراهيم تلقى عروضا من الأهلي وبيراميدز، بالإضافة لقيامه بتفويض بعض الوكلاء لتسويقه خارجيا".

وأضاف:" السيناريو الأقرب هو انتقال اللاعب للنادي الأهلي، كما كان يخطط في الفترة السابقة، ولن يعود لنادي الزمالك".

وواصل:" من الممكن أن ينتقل محمد إبراهيم إلى بيراميدز بعد تولي ايهاب جلال".