الارشيف / الرياضة

محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن نادي مصر المقاصة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن نادي مصر المقاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محمد إبراهيم طلب الرحيل رسميا عن نادي مصر المقاصة.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" إبراهيم تلقى عروضا من الأهلي وبيراميدز، بالإضافة لقيامه بتفويض بعض الوكلاء لتسويقه خارجيا".

وأضاف:" السيناريو الأقرب هو انتقال اللاعب للنادي الأهلي، كما كان يخطط في الفترة السابقة، ولن يعود لنادي الزمالك".

وواصل:" من الممكن أن ينتقل محمد إبراهيم إلى بيراميدز بعد تولي ايهاب جلال".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن نادي مصر المقاصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا