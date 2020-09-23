نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي: مباراة سباهان فرصة لشباب السد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، سعادته بتأهل الفريق إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا، مؤكدا أنه يهدف إلى تحقيق الفوز في المباراة المقررة غدا الخميس أمام سباهان أصفهان الإيراني.

وكان السد القطري قد حسم تأهله إلى دور الستة عشر رفقة النصر السعودي، حيث يتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة ويليه السد برصيد تسع نقاط بينما يحتل العين الإماراتي المركز الرابع برصيد نقطتين مقابل أربع نقاط لسباهان أصفهان في المركز الثالث.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي لمباراة السد المقررة أمام سباهان غدا في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة :"سعداء بالتأهل للدور الثاني وهدفنا إنهاء المجموعة بشكل جيد... سنلعب أمام سباهان وهو فريق جيد ومنظم وهدفنا الفوز، نحن نتحسن من مباراة لأخرى وعملنا في المجموعة بشكل جيد، لدينا فرصة لحصد صدارة المجموعة وسنعمل على إراحة بعض اللاعبين ومشاركة بعض اللاعبين البدلاء في المباراة المقبلة."

وأضاف مدرب السد :"سيغيب بيدرو وبغداد للإيقاف وهي فرصة للراحة لهما بعد خوض مباريات قوية في المرحلة الماضية وبعد ضمان التأهل، لدينا خيارات أكثر من اللاعبين."

وتابع :"ستكون المباراة المقبلة فرصة للاعبين الشبان والذين يخوضون التدريبات كل يوم وبكل قوة وستكون المباراة فرصة لهم للظهور مع الفريق."

وبشأن المنافس الذي يرغب في مواجهته في دور الستة عشر، قال تشافي :"المجموعة الثالثة تضم فرق قوية ويجب أن نفوز على سباهان أولا وننتظر نتيجة النصر والعين لنعرف من سنواجه، ولكننا جاهزون لأي فريق في دور الستة عشر، سننتظر ونرى ما سيحدث، وكل فرق الدور الثاني ستكون قوية وجاهزة للمنافسة."

وعن تقييمه لمنافسات دوري الأبطال حتى الآن، أشار المدرب الإسباني الى أن المسابقة جيدة للغاية "وكل الفرق تعمل بشكل جيد وكل هذا بسبب جهود المدربين والطريقة الدفاعية لكل الفرق جيدة عكس مسابقة العام الماضي."

ومن ناحيته، أكد محمد وعد لاعب السد على جاهزية فريقه لمواجهة الغد، وصرح خلال المؤتمر الصحفي :"مجموعتنا كانت صعبة للغاية، وهدفنا هو الفوز بالمركز الأول في المجموعة ونتمنى أن نحقق الفوز على سباهان في المباراة المقبلة."

وأضاف اللاعب الشاب :"أشكر المدرب على الثقة وسأسعى بكل قوة لاستغلال هذه الفرصة لتقديم الأفضل ومساعدة الفريق في هذه البطولة الصعبة."