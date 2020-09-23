نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. 3 لاعبين ممنوعين من اللمس في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح، الإبقاء على الثلاثي الأجنبي علي معلول وآليو بادجي وآليو ديانج في الموسم المقبل وعدم بيعهم تحت أي ظرف.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر :" لجنة التخطيط قررت عدم التفريط في الثلاثي الأجنبي ورفضت أي عروض لرحيلهم في الصيف أو الاستغناء عن أي لاعب منهم".

وأضاف : "بعد التنسيق بين رينيه فايلر المدير الفني ولجنة التخطيط، تم الاستقرار على رفض أي عروض للثلاثي وإبلاغهم بغلق هذا الملف وبقائهم في الموسم الجديد".