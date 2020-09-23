نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بايرن ميونيخ يُفاجيء الجميع ويطالب بعودة جوتزه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن رغبة هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ، في عودة ماريو جوتزه للعب مع أخري مع العملاق البارفاي، بعدما سبق له ارتداء قميصه في الفترة بين 2013 وحتى 2016.

وقالت صحيفة «سبورت بيلد» الرياضية الألمانية أن فليك تحدث هاتفيا في العديد من المناسبات مع جوتزه، الذي انتهى عقده مع بروسيا دورتموند بعدما لم يعرض أي من الطرفين تجديده.

وأشارت إلى أن فليك يعرف جيدا امكانيات جوتزه (28 عاما) حينما كان مدربا مساعدا لمنتخب ألمانيا.

وأوضحت أن المدرب يخشى نقصان عدد لاعبي الفريق في الموسم الجديد بعد رحيل كل من تياجو ألكانتارا، فيليبي كوتينيو، إيفان بيريسيتش وألفارو أودريوزولا، في قائمة يمكن أن ينضم إليها قريبا أيضا اللاعب الإسباني خافي مارتينيز، المرشح للعودة لفريقه السابق أثلتيك بلباو.

بينما تعاقد الفريق هذا الصيف مع كل من ليروي ساني وتانجوي نيانزو كواسي.

ويخشى فليك تعرض بايرن لأي انتكاسة في الإصابات خلال الموسم ما قد يؤثر على مسيرته خاصة وأنه بطل ثلاثية الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا، لذا يعتقد أن التعاقد مع جوتزه سيكون مفيدا في هذه الأوقات من جائحة كورونا لأنه سينضم بدون مقابل.

ويعد ماريو جوتزة أحد أهم اللاعبين في تاريخ ألمانيا، حيث يعد هو صاحب هدف فوز الماكينات الألمانية في بطولة كأس العالم 2014 والتي أقيمت في البرازيل.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة نظيره إشبيلية الإسباني غدًا الخنيس الموافق 14 سبتمبر 2020، في كأس السوبر الأوروبي باعتبار العملاق البافاري بطلا لدوري ابطال أوروبا، بينما يلعب إشبيلية المباراة باعتابره بطلا لدوري أبطال آسيا.

ويأمل هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ أن يتفوق في المباراة لحصد لقبه الرابع هذا الموسم مع العملاق البافاري، بعد التتويج بالدوري الألماني وبطولة كأس ألمانيا، وبطولة دوري أبطال آسيا.