نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يودع لاعب جديد بأوامر كومان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من توديع لاعب جديد وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكان البلوجرانا قد أعلنوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء رحيل الظهير الأيمن للفريق البرتغالي نيلسون سيميدو الذي رحل لصفوف وولفرهامبتون الإنجليزي.

في المقابل فإن الموهبة خورخي كوينكا قد إنتقل لفياريال فيما سيلعب مونشو لجيرونا على سبيل الإعارة.

وقالت شبكة سكاي سبورتس أن ألكس كويادو لاعب البارسا البالغ من العمر 21 عاماً دخل في مفاوضات مع سامبدوريا الإيطالي الذي يرغب في الحصول على خدماته.

ويسعى الفريق الإيطالي للحصول على اللاعب مع وضع بند في عقده بخيار الشراء وبند آخر يسمح للبلوجرانا بإعادة شراء اللاعب في المستقبل.