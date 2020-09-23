نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل في موعد مباريات الجولة 19 للمجموعتين الثانية والثالثة بالقسم الثاني في المقال التالي
كما قررت إدارة المسابقات، إقامة مباراتي نادي الفيوم أمام بني سويف المقرر لها 26 سبتمبر بالجولة 19، والإعلاميين المقرر لها 7 أكتوبر بالجولة 21، بملعب الأسيوطي الفرعي رقم "1" في تمام الثالثة عصرا، بدلا من ملعب مصر المقاصة بالمدينة الرياضية بدمو.
جاء ذلك لعدم ورود موافقات الجهات الأمنية على إقامة المباريات المتبقية لنادي محافظة الفيوم على استاد الفيوم الرئيسي.
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