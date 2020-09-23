نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يصدم الهلال السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي رفض الطلب المُقدم من الفريق لتأجيل مباراته المقرر لها اليوم الأربعاء لحساب مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب الفريق الهلالي " "تلقّت إدارة النادي قبل قليل رفضًا من الاتحاد الآسيوي، لتأجيل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم، التي ستجمعه بنظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء".

وكان مصدر في الإتحاد الآسيوي قد أكد في تصريحات خاصةً للفجر الرياضي أنه لا توجد أي نية لتأجيل اللقاء على الرغم من أن الزعيم يعاني من صعوبات بالغة لإتمام العدد اللازم من اللاعبين للمشاركة في اللقاء.

حيث سبق وأن أُصيب أكثر من 15 لاعباً من الفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، في الوقت الذي خرج فيه علي البليهي ونواف العابد من الحجر الصحي بعد ظهور نتيجة الفحص سلبية لثاني مرة.

وأنهى الإتحاد الآسيوي بيانه أنه في حالة عدم وجود ثلاثة عشر لاعباً بحد أدنى في قائمة الهلال لمباراة اليوم سيُعتبر مهزوماً.