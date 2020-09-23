رئيس الاتحاد الأفريقي ومسؤولة الكرة النسائية يستقبلان رئيس الاتحاد المصري

استقبل صباح اليوم، رئيس الإتحاد الإفريقي للميني فوتبول أشرف بن صالحه ورئيسة لجنة الكرة النسائية بالاتحاد الدولي للميني فوتبول كوثر بالحاج، رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان بمقر الإتحاد الإفريقي للميني فوتبول بتونس العاصمة لمناقشة العديد من الأمور ومواعيد البطولات الإفريقية مثل أمم أفريقيا للميني فوتبول والتي كان من المفترض إقامتها صيف هذا العام بنيجيريا والتي تأجلت بسبب جائحة كورونا مثلها مثل البطولة العربية والتي ايضا كانت ستستضيفها مصر آخر مارس الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا.
واضاف بن صالحه أننا بناء علي طلب رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول تم تأجيل بطولة إفريقيا للأنديه أبطال الدوري لمدة شهر والتي من المقر أن تستضيفها تونس في مطلع ديسمبر حتي تتمكن مصر من المشاركة في أول بطولة أفريقيه للأندية البطلة بالنسبه لمصر في ظل أن الدوري المصري موسم 2020 سينطلق اخر أكتوبر وسيتم ضغطه للحاق بالبطوله الإفريقيه.
وأكد دعم الطلب المصري نظرا لأهمية مصر وقيمتها في المشاركة وأضاف بن صالحة أيضا أن الطلب المصري الثاني وهو إمكانية إستضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا للميني فوتبول 2022 أو بطولة كأس العالم للقارات لاقي ترحبيا كبيرا مشيرا إلي دعم مصر لاستضافة إمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2023 وكذلك حظوظ إفريقيا ممثله في مصر لإستضافة كأس العالم للقارات نظرا لقدرة مصر الكبيرة في التنظيم وخبرتها في إستضافة كبري البطولات العالمية كما تم التنسيق للدورة الاولي للحكام والمدريبين والإداريين والتي ستقام في مصر والتي ينظمها الإتحاد المصري للميني فوتبول لتخريج أول جيل حكام ومدريبين وإداريين في مصر وستكون الدورة في ثلاث قطاعات لتغطية مصر كامله في بورسعيد والمنيا والقاهرة بحضور المحاضريين الدوليين تحت رعاية الإتحاد الإفريقي بدء من الأحد القادم.
فيما استقبلت كوثر بالحاج رئيسة لجنة الكرة النسائية المصغرة رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي رئيس لجنة التطوير والإستراتيجيات أحمد سمير لبحث معه تطوير كرة القدم النسائية المصغرة بمصر ونشرها بمصر مؤكدة لذلك نظرا لأهميه مصر بالنسبة لنا وللإتحاد الإفريقي والدولي وأكد أحمد سمير أننا سنطلق الدوري المصري لكرة القدم المصغرة النسائية بدء من موسم 2021 وسيسبق ذلك التجهيز للدورات التدرييبة لتخريج حكمات ومدربات وإداريات ليقودوا المنظومه في مصر وتوجه أحمد سمير بالشكر للسيدة كوثر لدعمها لكرة القدم النسائية المصغرة بمصر مؤكدا أنها ستأتي إلي مصر رفقة المحاضرات الدوليين لتخريج أول جيل حكمات ومدربات وإداريات للعبة في مصر كما قدم لها كرة قدم النسائية المفاجأة بقياس 4.5 رمسيس والمعتمدة من الإتحاد الدولي wmf لإعتمادها في بطولات كرة القدم النسائية المصغرة رسميا واكدت كوثر بالحاج سعادتها بكرة رمسيس التي أبهرتها كونها أول كرة في التاريخ ومفخرة بصفتها عربية وإفريقية كما اضافت كوثر بالحاج أنها ستسعي أن تستضيف مصر بطولة دوليه لكرة القدم المصغرة النسائية دعما لاطلاق اللعبة في مصر.
واكد رئيس الإتحاد الإفريقي أشرف بن صالحه سعادته برؤية كرة رمسيس 4.5 مؤكدا دعمنا جميعا لها كعرب وأفارقه لتنتشر في ملاعب العالم وبطولات wmf .كما قام رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير بزيارة للإتحاد التونسي للميني فوتبول لإقامة شراكة بين الاتحادين وتبادل للخبرات والمعسكرات واللقاءات بين الإتحادين المصري والتونسي وقام رئيس الإتحاد التونسي أشرف بن صالحه واعضاء الإتحاد بتكريم احمد سمير ومنحه درع الإتحاد التونسي متمنيا له التوفيق .
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