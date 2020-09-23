عن استحداث منصب المدير الفني للحكام.. شعبان يقترح وعثمان يؤيد وعصام عبدالفتاح يرفض

تباينت آراء خبراء التحكيم بشأن استحداث منصب المدير الفني للحكام رغبة فى النهوض والارتقاء بمستوى قضاة الملاعب.

البعض من الخبراء اقترح فكرة الاستعانة والمدير الفني للحكام من أجل الإعداد والتأهيل لقضاة الملاعب بشكل علمي فيما اعتبر آخرون المقترح إضافة قوية.

بينما رفض عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف الفكرة برمتها موجها اتهامات بأن البعض يروج لها لأغراض معينة.

"دوت الخليج" يسلط الضوء على رؤية الخبراء ما بين مؤيد ورافض لفكرة استحداث منصب المدير الفني للحكام.

فى البداية طالب وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق بضرورة استحداث منصب المدير الفنى للحكام من أجل إعداد الحكام بطريقة علمية وقال: مادام هناك عدم تحديد مستوى واقعى للحكام ستظل أغلب تعينات الحكام بالأقدمية و( اللى يجى عليه الدور ) وهذا يضرب مستوى التحكيم المصرى فى مقتل.

أوضح انه لابد أن يكون المدير الفنى للحكام هو الفيصل فى الحكم على مستوى الحكام بعد أعدادهم بشكل علمي.

وقال أيضاً: المدير الفنى للحكام مثله كمدير فنى لأى فريق يكون إلى رفقته مدير الكرة وهو فى حال التحكيم يكون مديرًا للجنة، مشيرًا إلى أن المدير الفني للحكام يهتم بإعداد اللوائح وتوقيع العقوبات والاستبعاد تحت رئاسة المدير الفنى الذى له أن يستعين بجهاز كامل يسهل له مهمته.

وشدد على وجوبية أن يكون فى كل مدينة مديرًا فنياُ ومدير للجنة الفرعية وجهاز كامل يختاره المدير الفنى الذى دوره إعداد حكامه بطريقة علمية مع مساعديه ، وحين يخفق فى مهمته يرحل .

من جانبه علق سمير عثمان رءيس لجنة الحكام السابق على حاجة قضاة الملاعب إلى استحداث منصب المدير الفني خلال الفترة القادمة وقال: اتفق تماما مع حاجة قضاة الملاعب إلى مدير فنى من أجل إعداد وتأهيل الحكام بشكل علمي.

تابع : بالتأكيد المدير الفني للحكام سيكون له إضافة قوية على التطوير والنهوض بمستوى قضاة الملاعب فى الدوريات المحلية.

أشار إلى أن المدير الفني للحكام يهتم بجميع النواحي الفنية الخاصة بقضاة الملاعب والمساهمة فى خلق كوادر تحكيمية يتم بناؤها على اساس علمى وأكاديمي مُشددًا على ضرورة وجود مدير فني للحكام من أجل إبراز مواهب تحكيمية يمكن تأهيلها وإعدادها للترشح لإدارة منافسات قارية وعالمية.

فيما رفض عصام عبدالفتاح مسؤول التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف فكرة استحداث منصب المدير الفني للحكام فى الدورى المصري وقال : البعض يروج لفكرة استحداث منصب المدير الفني للحكام لأهداف معينة لكن لا يوجد شيء فى التحكيم يطلق عليه مديرًا فنيًا.

أضاف: لائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا فى وقت قريب سيكون بين طياتها إلزام لكافة الاتحادات الأهلية ولجان الحكام التابعين إليها أن يكون هناك منصب مدير ادارة التحكيم وليس المدير الفني.

أكمل عصام عبدالفتاح قائلاً: وهناك لجنة الحكام تضع السياسات ومدير إدارة التحكيم يكون له مساعد وفريق يعاونه لتنفيذ السياسات الخاصة به.

وتستطرد: على لجنة الحكام تضع السياسات وادارة التحكيم تقوم بتنفيذها من أجل النهوض والارتقاء بمستوى قضاة الملاعب فى مختلف الدوريات.