نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد مواعيد انطلاق مباريات كأس العالم لكرة اليد 2021 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن مواعيد انطلاق مباريات النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 وحتي 31 يناير من العام المقبل.
وحدد الإتحاد الدولي لكرة اليد مواعيد إنطلاق 108 مباراة ستقام خلال بطولة كأس العالم (مصر 2021).
وستبدأ كل مباريات الدور التمهيدي، والدور الرئيسي، وأول 12 مباراة من كأس الرئيس، في الساعة الرابعة والنصف، والسابعة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.
أما مباريات التصنيف من المركز 25 إلى المركز 32 فستنطلق في الساعة الرابعة والسادسة والنصف مساءًا.
بينما ستقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي في السادسة والنصف، والتاسعة والنصف مساءًا.
أما مباراة الميدالية البرونزية ستقام يوم 31 يناير في الثالثة والنصف عصرًا ، فيما تبدأ المباراة النهائية في الساعة السادسة والنصف مساءًا.
يذكر أن مباريات مرحلة المجموعات ستقام في الفترة من 13 حتي 19 يناير، بينما ستقام مباريات الدور الرئيسي وكأس الرئيس في الفترة من 20 وحتي 25 يناير.
وستقام مباريات دور الثمانية يوم 27، ومباريات الدور نصف النهائي يوم 29، والنهائي ومباراة المركز الثالث يوم 31 يناير.
وأوقعت قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد منتخب مصر "المستضيف" ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات (السويد - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية).
ويستهل منتخب مصر مشواره في المونديال بمواجهة ممثل أمريكا الجنوبية يوم 13 يناير المقبل، بينما يلتقي مع منتخب التشيك في الجولة الثانية يوم 16 من الشهر نفسه، ويواجه منتخب السويد في ختام مرحلة المجموعات يوم 18 يناير.
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