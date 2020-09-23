نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام جديد بين زيدان وإدارة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن وجود مشكلة كبيرة حدثت بين زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد وإدارة المرينجي.

ولم يخفي زيدان عدم رضاه عن تأجيل ملف التعاقدات للصيف المقبل خاصةً وأن رئيس النادي فلورينتينو بيريز قرر عدم إبرام أي صفقات الموسم الجاري بسبب الأزمة الإقتصادية التي خلفها فيروس كورونا.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن زيدان غير راضى عن دخول الموسم الجديد من دون أي تدعيمات خاصةً أنه لن يكون قادراً على المنافسة وجمع البطولات بنفس اللاعبين بل وبعدد أقل بعد رحيل الثلاثي خاميس وبيل وريجيلون.

وكان زيزو قد طلب من الإدارة التعاقد مع الثلاثي كيليان مبابي وبول بوجبا وكامافينجا لكن الإدارة واجهت صعوبات كبيرة في تحقيق رغبة الفرنسي ولم يتم فتح ملف الصفقات.