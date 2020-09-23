نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب المقاصة الجديد يصدم الأهلي بشأن محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف علي عاشور، المدير الفني للمقاصة، موقفه من رحيل لاعب الفريق الفيومي محمد إبراهيم، إلى الأهلي.

وقال عاشور، خلال تصريحات إذاعية عبر "راديو مصر": "محمد إبراهيم يعتبر من العناصر الرائعة، وسأتحدث معه من أجل مطالبته بالاجتهاد والتألق، للتواجد في منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "محمد إبراهيم كان يجب أن يكون من العناصر الأساسية في المنتخب، في السنوات الماضية، لكنه تأخر كثيرا".

وأكمل: "سأجعله لا يفكر فقط في خطوة الانتقال للأهلي، ولكن أيضا أن يكون عنصرا أساسيا مع الفراعنة".

وتولى عاشور قيادة المقاصة فنيا، خلفا للمدرب السابق إيهاب جلال.