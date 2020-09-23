نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، النقاب عن قائمة اللاعبين النهائية المرشحة للتتويج بجائزة لاعب العام في أوروبا 2020. وأعلن يويفا عن اختيار كيفن دي بروين وروبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير، ضمن قائمة قصيرة للمرشحين لجائزة لاعب العام في أوروبا.

وقاد ليفاندوفسكي بايرن ميونخ لتحقيق لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا وكان هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. وأحرز المهاجم البولندي 55 هدفا في 47 مباراة بجميع المسابقات وتوج بالثلاثية مع بايرن. كما ساهم نوير في انجاز بايرن وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات بدوري الأبطال وغاب عن مباراة واحدة فقط طيلة الموسم. وعادل دي بروين لاعب وسط سيتي رقما قياسيا بتقديم 20 تمريرة حاسمة في الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو أعلى رقم في أوروبا. ورشح هانز فليك مدرب بايرن ويورجن كلوب مدرب ليفربول ويوليان ناغلزمان مدرب رازن بال شبورت لايبزيج لجائزة أفضل مدرب. وستقدم الجوائز خلال سحب قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال لموسم 2020-2021، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على اللاعبين المرشحين لجائزة الأفضل في أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.