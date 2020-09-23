نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة لريال مدريد قبل موقعة بيتيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مران قوي اليوم الاربعاء وذلك إستعداداً لخوض ثاني مبارياته في بطولة الليجا لحساب لقاءات الجولة الثالثة. وشهد المران أخبار سارة للغاية لأبناء المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان والذي إستعاد عدد من نجوم الفريق المصابين. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الريال غاب عنه بعض اللاعبين أمثال هازارد وإيسكو وفاسكيز وماركو أسينسيو قبل أن يعود الرباعي لتدريبات اليوم. الأمر الذي يشير إلى قرب عودتهم للمشاركة مع الفريق بصفة أساسية أو إحتياطية كما يترأى للمدير الفني الفرنسي. في الوقت ذاته غاب عن مران الفريق الثنائي إيدير ميليتاو وماريانو دياز بسبب الإصابة حيث خاض الأول تدريبات تأهيلية في صالة الجيم والثاني تدريبات بدنية. يُذكر أن الريال قد إفتتح مبارياته في بطولة الدوري الإسباني بتعادل سلبي أمام ريال سوسيداد على ملعب أنويتا.

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