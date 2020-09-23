ليفاندوفسكي ونوير ودي بروين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

لندن ـ أ.ف.ب: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) امس القائمة المختصرة النهائية للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة العجوز عن الموسم المنصرم، وضمت ثنائي بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي وحارس المرمى المخضرم مانويل نوير إلى جانب البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في الأول من أكتوبر المقبل خلال عملية سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد في مقر ويفا في نيون والذي سيشهد أيضا الاعلان عن أفضل لاعبة وأفضل مدرب في القارة.وساهم ليفاندوفسكي ونوير في قيادة فريقهما الى تحقيق الثلاثية (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا)، وهما امام فرصة لإضافة لقب كأس السوبر الأوروبية إلى رصيدهما الخميس عندما يواجه النادي البافاري إشبيلية الإسباني بطل مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).في المقابل ساهم دي بروين بـ33 هدفا في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ سجل 10 أهداف مع 20 تمريرة حاسمة، وتم ترشيحه للجائزة على الرغم من أن سيتي احتل المركز الثاني بعد ليفربول محليا وخرج من دوري الأبطال أوروبا في ربع النهائي أمام ليون الفرنسي. وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني عن القائمة المختصرة، حيث جاء في المرتبة الرابعة الى جانب نجم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار (53 صوتا لكل منهما) في التصويت من قبل لجنة تحكيم ضمت 80 مدربا للأندية التي شاركت في دور المجموعات لدوري الأبطال والدوري الأوروبي في الموسم الماضي، إلى جانب 55 صحفيا يمثلون وسائل الاعلام الأوروبية بينها وكالة فرانس برس.

وحل نجم يوفنتوس الايطالي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عاشرا بجمعه 25 صوتا فقط خلف ثلاثي بايرن ميونيخ توماس مولر السادس (41) والاسباني تياغو الكانتارا المنتقل حديثا الى ليفربول الانكليزي (ثامنا برصيد 27 صوتا) ويوشوا كيميش التاسع (26)، فيما حل نجم سان جرمان كيليان مبابي سابعا (39 صوتا).وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب المستحدثة، فستكون ألمانية كون المرشحين الثلاثة هم هانزي فليك (بايرن ميونيخ) ويورجن كلوب (ليفربول) ويوليان ناجلسمان (لايبزيج).

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