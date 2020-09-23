الاتحاد يواصل مرانه للبحث عن التأهل لدوري الأضواء

حسين باعمر : حظوظنا كبيرة في التأهل للأضواء وفترة الإعداد كافية

صلالة ـ عوض دهيش :

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته استعدادا لمنافسات ما تبقي من الجولات الثلاث لمجموعتي أندية الدرجة الأولي التي تتنافس من أجل الحصول علي الـ 3 المقاعد المؤهلة لدوري الأضواء للموسم الرياضي 2020/2021م من خلال ما تبقى لها من مباريات بعد قرار الاتحاد العماني لكرة القدم باستكمال المباريات ، يسعى الاتحاديون لمواصلة اللحاق بمتصدر المجموعة صور ، حيث إن الفريق يحل ثاني المجموعة بفارق نقطتين فقط عن المتصدر وتقوم إدارة النادي برئاسة المهندس حسين بن سالم باعمر بتوفير الإمكانيات التي يطلبها الفريق في اعداده لهذه المرحلة الهامة بقيادة المدرب الوطني احمد بن سالم بيت سعيد، من عمر المنافسات والتي تبقت عليها ثلاث جولات ، حيث إن صاحب المركز الأول من كل مجموعة يتأهل مباشرة لدوري الأضواء فيما الفريقان الحاصلان علي المركز الثاني في المجموعتين يلعبان معا لتحديد الفريق الثالث المتأهل .

وتوصف المجموعة التي يلعب فيها الاتحاد بالمجموعة الحديدية والتي تضم الاتحاد وصور والشباب وصلالة وعبري والخابورة،ويواصل لاعبو الاتحاد المران علي ملعب النادي في أجواء يسودها الحماس والتفاعل والرغبة الأكيدة في العودة القوية للمنافسة مع الرضا من قبل إدارة النادي والجهازين الفني والإداري بانضباط اللاعبين والتزامهم بالتدريبات التي يجتمع الجميع علي أهدافها . وكان الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أنهى الفحوص الطبية الذي اجراها للجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق قبل بدء الدخول في التدريبات بقيادة المدرب الوطني احمد بن سالم بيت سعيد والجهاز الفني والاداري المساعد له .

حظوظنا كبيرة

واكد المهندس حسين بن سالم حفيظ باعمر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد على اهيمة المباريات المتبقية من الدوري وقال الحمد لله انهى جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري الفحوصات الطبية وتم اعتماد نتائجها من الجهات المختصة وبدأ الفريق العودة للتدريبات بعد التوقف الكبير جراء جائحة كورونا وقرارات اللجنة العليا بوقف كافة الأنشطة الرياضية .

وأضاف حظوظ فريقنا الكروي الأول كبيرة في التأهل لا زال لدينا فرصة التأهل المباشر ضمن المجموعة الأولى التي تضم بجانبنا أندية صور والشباب وعبري والخابورة وصلالة بالرغم من تصدر نادي صور المجموعة بفارق نقطتين عنا إلا أن المباريات الثلاث المتبقية لكل ناد في هذه المرحلة من عمر دوري الدرجة الأولى سوف تكشف عن الكثير كون فارق النقاط بسيطا جدا بينها خاصة وأن الأول من كل مجموعة يتأهل ويصعد مباشرة لدوري الاضواء للموسم القادم والفريقان الحاصلان علي المركز الثاني في كل مجموعة يلعبان معا لتحديد الفريق الثالث المتأهل والصاعد لدوري عمانتل .

واضاف ان الفريق سوف يكون جاهزا للاستمرار لاستكمال بقية الجولات بوجود كوكبة من اللاعبين المحليين بالنادي مع وجود اللاعب النيحيري اديجور برايت المتواجد حاليا في صلالة ونحن في إدارة النادي مع الجهاز الفني نرى بأن فترة الاعداد كافية قبل الانطلاقة والتي نأمل أن يستغلها اللاعبون والجهاز الفني بشكل جيد في الاعداد وجاهزية الفريق كون المباريات الثلاث المتبقية ليست سهلة وفي نفس الوقت ليست مستحيلة واضاف النادي استغل فترة التوقف لتنظيم الكثير من الأمور الادارية والمالية وصيانة ملعب النادي ومتابعة منشآت النادي الجديدة في السعادة .