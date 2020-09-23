ظفار يواصل تدريباته استعدادا لمبارياته بالدوري وكأس جلالته

صلالة ـ الوطن: يواصل فريق ظفار الأول لكرة القدم تدريباته بقيادة المدرب الوطني رشيد جابر استعدادا لما تبقى من منافسات في جولات دورينا لكرة القدم وكأس جلالة السلطان المعظم ، حيث أدى الفريق تدريباته على فترتين صباحية ومسائية وركز الجهاز الفني في الحصة الصباحية على الإعداد البدني بالجيم ، بينما شهد المران المسائي بملعب النادي تركيزا على الجوانب التكتيكية، حيث حرص المدير الفني رشيد جابر على تطبيق العديد من الجمل، كما أجريت تقسيمة قوية بين اللاعبين.

جدير بالذكر ان التدريبات مغلقة التزاما بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا.

بدون إصابات

ومن جانب اخر قال الدكتور أيمن الشربيني أخصائي العلاج الطبيعي بنادي ظفار انه خلال أربعة أسابيع منذ بداية إعداد الفريق، تمضي الأمور بصورة طيبة، حيث لا توجد أي إصابات الا بعض حالات الإجهاد الطفيف لبعض اللاعبين وتم احتواؤها والتعامل معها في حينها، مشيرا إلى أن اللاعب محمد السيم، عاد للمشاركة مع زملائه في التدريبات الجماعية، بينما تم منح صلاح اليحيائي راحة ليومين بعد شعوره بإجهاد خفيف .

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