محاضرة حول السباحة والتغذية السليمة

شهدت مشاركة 38 سباحا

كتب – عبدالله الجرداني

نظم الاتحاد العماني للسباحة عبر برنامج التواصل الاجتماعي (زووم) محاضرة بعنوان فوائد رياضة السباحة والتغذية السليمة للسباحين، حيث تحدث فيها المكلف بأعمال الخبير الفني بالاتحاد محمد الساحلي عن فوائد السباحة، فيما تحدث المدرب الوطني سالم العامري عن برنامج التغذية السليمة للرياضيين، وذلك بمشاركة 38 سباحا من مختلف الأندية المنتسبة للاتحاد العماني للسباحة، وقد لاقت المحاضرة استحسانا كبيرا من قبل السباحين و اولياء الأمور نظرا لما احتوى عليه برنامج المحاضرة من معلومات ذات أهمية اضافة إلى ماقدمه المحاضران من بيانات قيمة تهم كافة السباحين والرياضيين بصفة عامة.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العماني للسباحة واصل تنفيذ برامجه دون توقف سواء في تنفيذ المحاضرات وورش العمل وتدريبات اللاعبين افتراضيا، منذ بدء جائحة فيروس كرونا مستغلا الوسائل المتاحة بشبكات التواصل الاجتماعي.

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