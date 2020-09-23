لجنة التخطيط والمتابعة تستعرض خطة اللجنة الأولمبية للمشاركة في الدورات الخارجية

تسعى إلى تحقيق نتائج مشرفة فيها

كتب ـ خالد الجلنداني:

عقدت أمس لجنة التخطيط والمتابعة باللجنة الأولمبية العمانية اجتماعا لها برئاسة محسن بن حمد المسروري عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية رئيس اللجنة وبحضور الاعضاء، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهامة من استعراض خطة اللجنة الاولمبية العمانية للمشاركة في الدورات الخارجية لعام 2021 منها دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة والمقرر إقامتها في مدينة سانيا الصينية خلال الفترة من٢ إلى١٠ أبريل ٢٠٢١ ودورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2021 والمشاركة في النسخة الخامسة لدورة الالعاب التضامن الإسلامي والتي ستقام في مدينة قونية التركية في شهر سبتمبر 2021 وجاء تأجيل الدورة بعد تأجيل أولمبياد طوكيو والتي ستقام في شهر اغسطس 2021 بسبب جائحة كورونا .

وسوف تعقد لجنة التخطيط والمتابعة باللجنة الاولمبية العمانية خلال الفترة القادمة اجتماعا مع الاتحادات الرياضية التي ترغب بالمشاركة في هذه الدورات، حيث سيتم مناقشة خطة وبرامج اعدادها لهذه الدورات قبل اعتماد المشاركة الرسمية، حيث تسعى اللجنة الاولمبية العمانية إلى تحقيق نتائج مشرفة في هذه المشاركات تعويضا عن الاخفاق الذي حدث للمنتخبات الوطنية، خلال مشاركتها في دورة الالعاب الاسيوية التي أقيمت في جاكرتا عام 2018 ولم تحقق فيها منتخبناتنا الوطنية أي ميدالية تذكر.

الجدير بالذكر أن السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الاولمبية العمانية وبحضور اعضاء اللجنة عقد العام الماضي سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع الاتحادات واللجان الرياضية، وقد تم خلال اللقاءات عرض استراتيجيات الاتحادات خلال السنوات الاربع (2016 ـ2020) والتطرق إلى المسابقات التي نفذها كل اتحاد ولجنة وأهم المشاركات الخارجية للأندية ومنتخبات الوطنية المختلفة والمعسكرات الخارجية وأبرز الاستضافات للبطولات والخطة الفنية ومراحلها وآليات التنفيذ الى جانب استعراض الجوانب الإدارية والتسويقية والفنية والإعلامية وأهم التحديات التي تعيق تطور كل لعبة ووضع الحلول المقترحة لتذليلها ومناقشة خطط الإعداد التي وضعها كل اتحاد ولجنة للمشاركة أو التأهل في البطولات القادمة الخليجية والآسيوية والأولمبية ومدى إمكانية تحقيق مراكز متقدمة فيها.