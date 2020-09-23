المقاولون العرب يكثف جهوده لحسم صفقات فى الميركاتو المقبل يتصدرها نجم الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب بالتنسيق مع جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم تحت إشراف المهندس محمد عادل فتحي وبقيادة فنية لعماد النحاس على دعم فريق الكرة بعناصر جديدة لسد احتياجات الفريق فى الموسم المقبل خاصة وأن ذئاب الجبل على الأرجح سيحجز مقعدا للمشاركة فى البطولات الافريقية الموسم المقبل ومن أجل الحفاظ على توازن الفريق فى الموسم الجديد، خاصة مع اشتعال المنافسة بين عدة أندية.

وقال المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إن النادى يخطط لتدعيم جميع المراكز لأن المنافسات المقبلة التى تنتظر المقاولون ستكون أكثر شراسة ومن بينها المنافسات الأفريقية فى حالة حصول الفريق على المركز الرابع بالموسم الجارى.

وأضاف عادل بأن عماد النحاس المدير الفني للفريق لا يهتم بضم الأسماء الكبيرة واللاعبين المعروفين بقدر ما يبحث بعناية عن اللاعبين الذين يخدمون احتياجاته بالفريق.

ووضع المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، هدفًا واضحًا منذ بداية الموسم الجارى، وهو التواجد بالمربع الذهبى من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية، بغض النظر عن المركز الذى سيتواجد به المقاولون داخل المربع من الثانى إلى الثالث، معترفًا بأن المنافسة مع الثلاثة الكبار، الأهلى والزمالك وبيراميدز، ليست سهلة لانتزاع مركز متقدم.

وفتح مسئولو ذئاب الجبل خطوط اتصالات للتفاوض مع محمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للوقوف على موافته ، لفتح الملف فى نهاية الموسم مع مسئولي نادي الزمالك للظفر بخدمات لاعب المنتخب الأولمبي الشاب.