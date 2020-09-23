نجم يوفنتوس مرشح للرحيل إلى الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة يوفنتوس في التخلي عن نجمه البرازيلي دوجلاس كوستا في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لأن النجم البرازيلي أصبح خارج حسابات الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز. وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن خورخي مينديز وكيل أعمال دوجلاس كوستا يعمل على إنضمامه إلى وولفرهامبتون الإنجليزي. وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن مينديز يسعى لإيجاد نادي للنجم البرازيلي قبل غلق سوق الإنتقالات الحالية علمًا بأن كوستا ينتهي عقده مع السيدة العجوز في 2022. وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن كوستا البالغ من العمر 30 عامًا إنضم إلى يوفنتوس في عام 2018 وخاض مع السيدة العجوز حتى الآن 102 مباراة في جميع البطولات وسجل 10 أهداف وصنع 21 هدف آخرين.

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