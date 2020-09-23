طه إسماعيل ينتقد فايلر ويطالب بتعيين محمد يوسف مديرًا فنيا للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه طه إسماعيل انتقادًا لاذعًا إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب تراجع مستوى ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة رغم تحقيقه لقب الدوري.
وقال إسماعيل في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" إن فايلر أصبح يؤلف كثيرًا ويخترع في تشكيل وطريقة لعب الفريق.
وأضاف بأن وضع المدرب السويسري يؤثر عليه بشكل سلبي مع الفريق الأحمر، وبالتالي فمن الأفضل رحيله خلال الفترة الحالية.
وتابع بأنه يرى تعيين محمد يوسف على رأس القيادة الفنية لفريق الأهلي لفرض حالة من الاستقرار في الفترة المقبلة، والتي يحتاجها الفريق قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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