نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليفة كارتيرون.. القائمة النهائية للمرشحين لتدريب الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن الأسماء المرشحة لقيادة فريق الزمالك، خلال الفترة المقبلة، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" المرشحين لقيادة الزمالك هم البرتغالي باتشيكو، والارجنتيني كالديرون، والمدرب الإيطالي تراميزني، والبلجيكي هوجو بروس، والأخير هو خوان أنطونيو بيتزي".

وأوضح، أن الزمالك سيعلن خلال الساعات المقبلة عن اسم المدرب الجديد.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون قد قام بفسخ عقده مع الزمالك، من أجل تولي المهمة الفنية لفريق التعاون السعودي والذي خسر معه بسداسية نظيفة ضد الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.