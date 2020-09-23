كان هاني حتحوت احتفل عبر تويتر بمرور عامين على برنامجه الرياضي" الماتش " وعلق قائلا" سنتين على #الماتش .. بنبدأ الليلة الحمد لله سنة تالتة. من ٢٢ سبتمبر ١٨ لحد النهارده اتغيرت كتير كمذيع، سنتين من أهم سنيني في الإعلام اللي بدأت ٢٠٠٨. شكرًا على متابعتكم وملاحظاتكم اليومية، شكرًا لـ دوت الخليج على الثقة، ولزمايلي اللي بيتعبوا بجد، وبنعتذر عن أي تقصير.. سنة سعيدة!".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإعلامي الأكثر حيادا.. أحمد عيد عبد الملك يشيد بـ هاني حتحوت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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