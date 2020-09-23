اختار أحمد سامى المدير الفني لسموحة 21 لاعبًا، للسفر إلى القاهرة للانتظام فى معسكر الاستعداد للقاء وادى دجلة، والمقرر إقامته فى الثالثة من مساء الغد، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.
واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم:
الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد الشيخ، رجب نبيل، محمود عزت، محمد عبد المنعم، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، أحمد حمص، إسلام جمال ، محمد حليمو، ناصر ماهر، محمد الترهونى، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادى، صلاح محسن، أحمد مكى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد سامى يختار 21 لاعبا لمواجهة وادى دجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.