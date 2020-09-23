وادي دجلة يمنح الطفل "جامع الكرات" بمباراة الطلائع عضوية شرفية بالنادي

قرر نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي منح العضوية الشرفية، للطفل "جامع الكرات" في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش الأخيرة، على استاد الجهاز الرياضة العسكري؛ بسب اعتداء محمد هلال لاعب دجلة عليه خلال المباراة.
وكان محمد هلال اعتدى على الطفل خلال تنفيذه ركلة ركنية، حيث التقطت الكاميرات الناقلة لمباراة الفريقين قيام اللاعب بضرب أحد الأشبال بـ"القلم" بسبب تأخره في منح الكرة له خلال المباراة.
وكتب "هلال" عبر حسابه على "تويتر: "تم التواصل مع والد عمر ومنح الأسرة عضوية شرفية في نادي وادي دجلة، وكل الشكر لأسرة النادي وعلى رأسهم المهندس ماجد سامي".
وكان طلائع الجيش حقق فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف، في المباراة، التي أقيمت على ستاد جهاز الرياضة العسكري، في الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.
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