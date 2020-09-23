يقترب من التتويج بكأس مصر.. طائرة الأهلي يواصل تفوقه على طلائع الجيش في شوطين

تفوق الفريق الأول للكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي، في الشوط الثاني، علي فريق طلائع الجيش، حيث حافظ علي تقدمه، بحسمه لصالحه بنتيجة ٢٥-٢٠، وذلك في نهائي بطولة كأس مصر.

وتقدم فريق رجال الاهلي علي الطلائع فى الشوط الاول؛ بعد فوزه بنتيجة ٢٥-١٧ ، ويسعى فريق رجال طائرة الأهلي للتتويج بلقب بطولة الكأس على حساب الطلائع، ليتم البطولة الثالثة له هذا الموسم .

ويخوض الأهلي المبارة بطموحات كبيرة في تحقيق الفوز والتتويج باللقب بعدما تخطى عقبة الزمالك في الدور نصف النهائي للبطولة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وكان فريق الطائرة رجال بالأهلي قد نجح في تحقيق لقب البطولة العربية ولقب بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، ويسعى إلى التتويج بلقب بطولة الكأس لتحقيق الثلاثية ومواصلة مسيرة البطولات.

ويسعى الأهلي بالكأس وتحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعد نجاحه في حسم لقبي البطولة العربية والدوري من قبل.