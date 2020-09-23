شباب يد الأهلي يفوز على الزهور في دوري المرتبط

حقق فريق الشباب لكرة اليد، مواليد ٢٠٠٠، بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الزهور، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء، في أول لقاءات الفريق بدوري المرتبط للمحترفين.
أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة ٣٠-٢١.
وعبر صابر حسين، مدرب الفريق، عن سعادته بالبداية المميزة للفريق، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا عرضًا طيبًا في افتتاح البطولة.
وأكد أن الفريق لديه طموحات كبيرة في الفوز باللقب خلال الموسم الحالي، وأن الجهاز الفني واللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى ما لديهم خلال الموسم الجاري.
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