من استديوهات التحليل للملعب.. طارق يحيى ورضا عبدالعال بعد مباراتين في الدوري مَن الأقوى؟

جمعت الصدفة منذ اسابيع بين اسمين قد نجزم أنهما تصدرا الترند الرياضي لفترة طويلة بسبب تصريحاتهما القوية من منصات الإعلام.

وظهر الثنائي رضا عبد العال، وطارق يحيى في مشهد واحد مع الزمالك وطنطا بعد رحيل ايمن المزين المدير الفني السابق لطنطا وتولي جوارديولا العرب المنصب خلفاََ منه، بينما فسخ الفرنسي باتريس كارتيرون عقده مع الزمالك وتولي إيدر الكرة المصرية مهمة الأبيض.

وتعرض طارق يحيى في مباراته الأولى لهزيمة تعتبر قاسية لأنها كانت على يد أسوان الفريق الذي ينافس على البقاء في بطولة الدوري الممتاز، ولم يحقق نتائج طيبة.

وحقق عبد العال نقطة من تعادل سلبي في مباراته الأولى أمام نادي مصر المنافس معه على الهبوط للممتاز ب، وظهر طنطا بشكل مختلف.

وصادفت المباراة الثانية جمع كل منهما في المواجهة بين الفريقين طنطا والزمالك، حيث قدم خلالها الثنائي مستوى مشرفا وصنع عبد العال مردودا جيدا بعد صموده طوال شوط المباراة الأول ليخرج سلبياََ.

ونوضح لكم آراء الخبراء عن تقييم أداء الثنائي طارق يحيى ورضا عبد العال:

يرى أيمن يونس أن طارق يحيى قدم اداء طيبا ولكن ينقصه تنفيذ خطط تكتيكية بشكل دائم حيث ان جميع الأندية كشفت طريقة اللعب.

ورضا عبد العال متميز في تعيين لاعبيه في مراكز مميزة، ولا يفتي أو يؤلف كرة فهو يمتع لاعبيه على الرغم من مستواهم غير القوي.

وطه اسماعيل قال: الثبات في التفكير يسيطر على الثنائي، ولكن لا نرى مصلحة شخصية ونشاهد اداء طيب من الفريقين خلال ولاية يحيى وعبد العال.

وصرح الإعلامي أحمد شوبير بأن هزيمة طارق يحيى امام اسوان لا يسأل عنها فهو مدير فني جيد، ولم يخذل الزمالك نهائياََ في كل الاوقات.

وتابع: عبد العال يقدم كرة رائعة بامكانيات ضعيفة وهذا يرفع من معنويات اللاعبين في طنطا ويميزهم ويزيد من اسعارهم وهذا جيد جداََ.