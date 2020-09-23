نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة حسم برشلونة صقة بديل سيميدو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية حقيقة الأنباء التي أكدت أن برشلونة حسم صفقة الأمريكي سيرجينو دست ظهير آياكس أمستردام الهولندي ليكون خليفة للبرتغالي نيلسون سيميدو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلاً عن مصادر داخل برشلونة بأن إدارة النادي الكتالوني لم تحسم بعد هذه الصفقة.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات مازالت مستمرة مع آياكس أمستردام في ظل وجود منافسة على التعاقد مع النجم الأمريكي مع بايرن ميونخ الألماني.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يسعى للتعاقد مع سيرجينو دست ليكون بديلاً للبرتغالي نيلسون سيميدو الذي إنضم إلى وولفرهامبتون الإنجليزي.
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