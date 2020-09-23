الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقتى الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - يسعي النادى الأهلى للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على دورى أبطال إفريقيا والدوري المصري الموسم القادم. ويرغب النادي الأهلي فى التعاقد مع المدافع أسامة جلال لاعب إنبي والذي تألق مع المنتخب الأولمبي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام الأخيرة العام الماضي. ويريد المارد الأحمر أيضًا التعاقد مع اللاعب كريم فؤاد ظهير نادى إنبي والذي ظهر بشكل جيد مع الفريق خلال الموسم الحالي لتعويض رحيل أحمد فتحي لفريق بيراميدز. ويذكر أن النادى الأهلى توج ببطولة الدوري المصري الممتاز للمرة ال 42 فى تاريخه، وسيواجه فريق أف سي مصر اليوم ضمن مباريات الجولة ال 29.

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