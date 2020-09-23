نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميت خاقان يواجه تلا وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميت خاقان، ضيفاً على فريق مركز شباب تلا، في الثالثة والنصف من عصر غداً الخميس، في إطار استعدادات الفريقين لعودة منافسات المجموعة العاشرة، من مسابقة دوري القسم الثالث.

وسبق لميت خاقان الفوز مؤخراً على فريق ميت خلف، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية الأولى، بينما لم يلعب تلا مباريات ودية منذ العودة للتدريبات الجماعية.

ويحتل تلا المركز الخامس، برصيد 32 نقطة، حيث حقق في الموسم الحالي،9 إنتصارات، و5 تعادلات، وتلقى 9 هزائم، بينما يحتل ميت خاقان، المركز الثامن، برصيد 29 نقطة، جمعهم من 7 إنتصارات، و8 تعادلات، وتلقى 8 هزائم.

ويستعد تلا لمواجهة بلبيس خارج ملعبه، بالجولة الـ 24 للقسم الثالث، بينما سيواجه ميت خاقان، نظيرة فريق عرب الرمل، على ملعب مركز شباب قويسنا، يوم السبت، 10 أكتوبر المقبل.