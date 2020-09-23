نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يعلن تشكيلة فريقه لمواجهة أهلي دبي بـ9 لاعبين فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رزافان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شباب أهلي دبي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

عبدالله المعيوف، مدالله العليان، هتان باهبري، جانغ هيون سو، أمير كردي، وليد الأحمد، تركي المطيري، منصور البيشي، أندري كاريلو

وعلى مقاعد البدلاء، أحمد آل جبيع،وعبدالله البيشي، حارسي المرمى

ولم يتاح للمدرب الروماني رزافان لوشيسكو، أي بدائل أخرى، حيث يتبقى في قائمة الفريق 11 لاعب فقط، بسبب تفشي فيروس كورونا بين صفوف النادي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان فريق الهلال ضمن تأهله إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، حيث يتواجد في المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة.

وتترقب إدارتا الهلال السعودي وشباب أهلي دبي، قرار مراقب المباراة النهائي، بشأن مصير المباراة، بإقامتها أو اعتبار الهلال منسحبا أو استثناءه.

وسوف يعلن مراقب المباراة قراره النهائي، عند الساعة الثامنة مساءا، موعد انطلاق المباراة.