التفاصيل الكاملة لاجتماع مسئولي الأهلي مع فايلر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، كوليس اجتماع مسئولو الأهلي مع السويسري فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "إدارة الأهلي عقدت اجتماعا مع فايلر لحسم ملف المعارين والصفقات ومعرفة موقفه من البقاء أو الرحيل، لكنه لم يتم التوصل لاتفاقات نهائية حول أي شئ من تلك الأمور".
وأضاف:" فايلر أبلغ الأهلي بأنه سيكمل حتى نهاية بطولة إفريقيا، لكنه رفض ترحيل الشرط الموجود في عقده بشأن إمكانية رحيله خلال الفترة من الأول إلى 10 أكتوبر المقبل".
وأكد:" جراسهوبرز السويسري طلب التعاقد مع فايلر ولكن كمدير رياضي، وهناك عرض سعودي كبير للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة".
وأكمل:" فايلر أبلغ الأهلي بأنه سيكمل مسيرته مع النادي حتى نهاية بطولة إفريقيا".
وأوضح:" فايلر لم يحسم ملف الصفقات والمعارين، على الرغم من الاجتماعات العديدة معه خلال الفترة الماضية، وكل ما يقوله أنه يركز حاليا في الفوز ببطولة إفريقيا فقط".
وأضاف: "أسرة فايلر ترفض العيش خارج سويسرا، والمدرب لديه مشاكل أسرية بسبب عدم موافقة زوجته على الإقامة في القاهرة".
وأتم: "المدرب العام ديفيد سيزا يخضع للعلاج حاليا بعد إصابته بفيروس كورونا، وابتعاد المدرب كان له أثر سلبي على رينيه فايلر، خاصة أنه يعتمد عليه في الكثير من الأمور داخل الفريق".
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